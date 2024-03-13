الأربعاء 13 مارس 2024
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حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة كابلات كهرباء في المعادي 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة كابلات كهرباء من موقع تحت الإنشاء في منطقة المعادى.

كشفت تحقيقات النيابة، أن عاطلين تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3،5 طن "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية" تم ضبطه فى سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

منطقة المعادى حبس نيابة المعادي الجزئية كابلات كهرباء موقع تحت الإنشاء

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