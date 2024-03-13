الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خناقة قديمة واتجددت".. القصة الكاملة لتمزيق جسد شاب في رمضان

جثة
جثة

«خناقة قديمة واتجددت»، هكذا قال المتهم بتمزيق جسد جاره بسبب خلافات سابقة بينهما، وتجددت يوم الحادث في منطقة دار السلام خلال شهر رمضان.

تفاصيل الحادث

البداية كانت بنشوب خلاف بين اثنين من الجيران منذ فترة وتجدد في أيام رمضان، حيث سب المتهم المجني عليه وعندما حاول أن يرد عليه ويتجاوب معه افتعلت مشاجرة جديدة استخرج على آثرها المتهم سلاح أبيض من منزله وسدد له طعنة نافذة في الجسم اسقطت صريعًا على الأرض.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن المجني عليه بصق في وجهه أثناء مروره فكان ينتقم لكبريائه.

وكانت قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

تبين بالفحص المبدئي مقتل "وليد.ع." طعنًا بسكين على يد آخر بسبب خلافات بينهما، وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

شهر رمضان خلافات سابقة جار تمزيق جسد

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