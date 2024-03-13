تحليل مخدرات للمتهم بدهس شاب بسيارته في القاهرة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم، بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بدهس شاب أسفل عجلات سيارة في منطقة الخليفة بالقاهرة، لبيان تعاطيه المخدر من عدمه.



وقال المتهم، إنه خلال القيادة تفاجأ بالمتهم يعبر الطريق، بينما كان يقود بسرعة عالية فدهسه وخوفًا من المسائلة القانونية فر هاربًا ولم يقف لتقديم المساعدة له.



تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث سير ووفاة أحد الأشخاص، إثر اصطدام سيارة به، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة المنوفية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.