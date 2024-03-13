الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات للمتهم بدهس شاب بسيارته في القاهرة

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم، بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بدهس شاب أسفل عجلات سيارة في منطقة الخليفة بالقاهرة، لبيان تعاطيه المخدر من عدمه.

وقال المتهم، إنه خلال القيادة تفاجأ بالمتهم يعبر الطريق، بينما كان يقود بسرعة عالية فدهسه وخوفًا من المسائلة القانونية فر هاربًا ولم يقف لتقديم المساعدة له.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث سير ووفاة أحد الأشخاص، إثر اصطدام سيارة به، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة المنوفية وأنه وراء ارتكاب الواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحليل مخدرات منطقة الخليفة نيابة الخليفة والمقطم الجزئية سرعة عالية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

حبس حرامى مركبات التوك توك فى الخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو