الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس حرامى مركبات التوك توك فى الخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك فى منطقة الخليفة بأسلوب قطع الأسلاك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه عدد  2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كل المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

النيابة العامة عاطل التحقيقات مركبات التوك توك منطقة الخليفة

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