حبس سيدتين تخصصتا فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة عين شمس

أمرت جهات التحقيق فى عين شمس بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة الشقق السكنيه بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام بسرقة شقة سكينة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين في الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين وتبين أن لهما معلومات جنائية لسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشادهما ضبط المسروقات "٤ هواتف محمولة-٤ ساعات- ٢ جهاز راوتر، بعض الأدوات الكهربائية- مبلغ مالى- شاشة عرض"، وباستدعاء مالكة الشقة تعرفت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.