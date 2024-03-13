الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خرب بيتي بعد عشرة العمر".. المؤبد لمسنة قتلت زوجها في المطرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم، بمعاقبة سيدة خمسينية، بالسجن المؤبد ؛ لاتهامها بقتل زوجها بدس السم له في الطعام بمنطقة المطرية.

البداية، كانت برجوع "عناني. ف" إلى منزله بعد انتهاء عمله، ليتفاجأ بزوجته "عفاف. أ" 56 عامًا، ربة منزل، التي قررت إنهاء حياته بطريقة لا يتوقعها، حيث دست له الأقراص المخدرة في الطعام، وبعد أن خارت قواه أمسكت بسكين ومزقت جسده وتركته ينزف أمامها دون محاولة إسعافه، وعقب ذلك توجهت وسلمت نفسها.

واعترفت المتهمة، في القضية رقم 9857 لسنة 2023 جنايات المطرية، المقيدة برقم 2167 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بقتل زوجها بسبب نيته تطليقها عقب سنوات الزواج التي جمعتهما وبعد أن تأكدت من نيته خططت لقتله وإنهاء حياته موضحة: «هيخرب بيتي بعد العمر ده كله».

أقوال ضابط المباحث 

وقال مجري الضبط، إنه على إثر بلاغ من المتهمة انتقل لفحص الواقعة وتوصلت تحرياته إلى أنه على إثر خلافات زوجية بين المتهمة والمجني عليه بيتت النية وعقدت العزم على قتل زوجها المجني عليه وأعدت لهذا الغرض أقراصا مهدئة وسلاحا أبيض "سكينا".

وقامت بدس الأقراص المهدئة في طعامه بغية إضعاف مقاومته، وما إن استغرق المجني عليه في نومه حتى كالت له عدة طعنات بالبطن والصدر والرقبة باستعمال السلاح الأبيض المضبوط فأحدثت إصاباته، والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وعليه تمكن من ضبطها ومن ضبط السلاح المستعمل في ارتكاب الجريمة.

منطقة المطرية السجن المؤبد سيدة خمسينية عابدين دس السم له في الطعام

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