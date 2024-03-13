الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لمتهم بترويج "الاستروكس" في مصر القديمة

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام.

كان تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عاطل يستقل دراجة بخارية وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي.

بسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت العرض على الجنايات.

مخدر الاستروكس السجن المشدد عاطل محكمة جنايات القاهرة الكسب غير المشروع

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