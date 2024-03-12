مبادرة للكشف الطبي المجاني بدور آيتام مصر القديمة في القاهرة

​تابع اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة بالقاهرة، جهود إدارة حماية الطفل بالحي، من خلال المشاركة في مبادرة الكشف الطبي المجاني لدور الأيتام لحي مصر القديمة بدار الهنا، ودار سان جورج بالتنسيق مع الإدارة الطبية، وحضور الدكتور مينا إيهاب، والدكتور محمود إيهاب، ونانيس صلاح الدين، أخصائي اجتماعي، وذلك مع الإدارة الطبية بحي مصر القديمة.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم إجراء الفحص المجاني، للاطمئنان على الصحة العامة ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وكان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.

وأشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم تكثيف حملات المرور علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكـثيف حـملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

توقيع الكشف الطبي على الأطفال الأيتام بمصر القديمة

توقيع الكشف الطبي على الأطفال الأيتام بمصر القديمة

توقيع الكشف الطبي على الأطفال الأيتام بمصر القديمة