ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف خلال يوليو

محاصيل الأعلاف
محاصيل الأعلاف

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- البرسيم المسقاوي

• يتم نقل البذور بعد الغربلة والتنقية إلى أماكن البيع والتوزيع.

- البرسيم الحجازي

• يتم حصاد البرسيم الحجازي لغرض الحصول على بذرة منه في آخر يوليو في الحقول المخصصة لإنتاج البذرة.
• يتم أخذ "حشة" من الحقول غير المخصصة لإنتاج البذرة.

- محاصيل العلف الصيفية

• يتم أخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة وإعطاء جرعة السماد الأزوتي بعد الحش ثم الري.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل

الأكثر قراءة

الداخلية تنفى تورط ضابط شرطة فى حادث تصادم القاهرة الجديدة

"تاج" تامر حسنى يتراجع للمركز الثالث فى سباق أفلام عيد الأضحى

"بيت الروبى" يتصدر أفلام عيد الأضحى بإيرادات تتخطى 62 مليون جنيه

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

إيرادات تخطت 16 مليونًا.. "البعبع" يصعد للمركز الثانى فى سباق أفلام عيد الأضحى

"فى جمال سيدنا يوسف".. مواصفات "وداد حمدى" لفتى أحلامها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة