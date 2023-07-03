"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف خلال يوليو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- البرسيم المسقاوي
• يتم نقل البذور بعد الغربلة والتنقية إلى أماكن البيع والتوزيع.
- البرسيم الحجازي
• يتم حصاد البرسيم الحجازي لغرض الحصول على بذرة منه في آخر يوليو في الحقول المخصصة لإنتاج البذرة.
• يتم أخذ "حشة" من الحقول غير المخصصة لإنتاج البذرة.
- محاصيل العلف الصيفية
• يتم أخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة وإعطاء جرعة السماد الأزوتي بعد الحش ثم الري.