السكة الحديد: اليوم.. تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، حيث تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

وبذلك يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان ).

وكانت قد قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه يتم الاستعداد حاليًا لتشغيل العربات الروسية التي وصلت مؤخرًا لميناء الإسكندرية، بهدف توفير مزيد من العربات المكيفة للقطارات.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تشغيل عربات الدرجة الثالثة مكيفة سوف يساعد بصورة كبيرة في توفير مزيد من الراحة لجمهور الركاب، خاصة أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على توفير كل السبل لراحة المواطن المصري، موضحة أن تشغيل العربات سوف يكون خلال الشهر الجاري.

وأوضحت أنه سيصل عدد من العربات الروسية خلال شهرسبتمبر المقبل، ضمن صفقة توريد 1350 عربة قطارات.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة.