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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن والذرة الصفراء اليوم الخميس 6 يوليو 2023

أعلاف
أعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار خامات الأعلاف والتي تنعكس علي أسعار الدواجن، فقد شهدت أسعارأعلاف الدواجن استقرارًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 يوليو، في بورصة السلع الرئيسية.

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 6 يوليو 2023 

سجلت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 12500 جنيهًا للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 12500 جنيهًا للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10900 جنيهًا للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10900 جنيهًا للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10900 جنيهًا للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10900 جنيهًا للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10900 جنيهًا للطن صب أرضه.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

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رئيس شعبة الدواجن: الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ساهمت في استقرار السوق

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 27-6-2023

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس 6 يوليو 2023 

بلغت أسعار فول الصويا 44 % اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 28500 جنيهًا للطن صب أرضة.

بلغت أسعار فول الصويا 46 % (محلي) اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 30000 جنيها للطن صب ارضة .

بلغت أسعار فول الصويا 46 % (مستورد) اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 30000 جنيها للطن صب ارضة .

 بينما سجلت أسعار ردة (نخالة) اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10800 جنيها للطن معبأ أرضه.

وسجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 45000 جنيها للطن صب وصال.

بينما بلغت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 46500 جنيها للطن صب وصال

وبلغت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 29000 جنيها للطن صب ارضه

“كسب عباد 36%” اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية، سجل 18000 جنيها للطن صب أرضه.

دي دي جي إس 27% اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 24000 جنيها للطن صب أرضه.

جيلوتين مستورد 60% اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 49000 جنيها للطن صب أرضه.

قشر فول الصويا اليوم الخميس 6 يوليو في بورصة السلع الرئيسية 10500 جنيها للطن صب أرضه.

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