مدخلات الإنتاج لأعلاف الدواجن تعتمد على العديد من المشتقات والتي منها إضافات الأعلاف، والتي يعتمد عليها كثير في تربية الدواجن في المرحلة الأولي، وقد شهدت أسعار إضافات الأعلاف تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث أن كان هناك تراجعًا في كل مدخلات الإنتاج للدواجن، وقد شهدت أسعار إضافات الأعلاف اليوم استقرارًا عند نفس أسعار أمس الأثنين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 27-6-2023

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج داي كالسيوم 39000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج كولين كلوريد 52000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار أضافات الأعلاف اليوم للمنتج لايسين 83000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج ميثيونين 120000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج ثريونين 73000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج بيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار مسحوق عظام اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق اللحم 55% 29000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 35000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق سمك محلي 50% 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.