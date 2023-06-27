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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 27-6-2023

علف
علف

مدخلات الإنتاج لأعلاف الدواجن تعتمد على العديد من المشتقات والتي منها إضافات الأعلاف، والتي يعتمد عليها كثير في تربية الدواجن في المرحلة الأولي، وقد شهدت أسعار إضافات الأعلاف تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث أن كان هناك تراجعًا في كل مدخلات الإنتاج للدواجن، وقد شهدت أسعار إضافات الأعلاف اليوم استقرارًا عند نفس أسعار أمس الأثنين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 27-6-2023

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج داي كالسيوم 39000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج كولين كلوريد 52000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار أضافات الأعلاف اليوم للمنتج لايسين 83000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج ميثيونين 120000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج ثريونين 73000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج بيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج مسحوق سمك إماراتي 60% 60000  جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار علف بادى تسمين اليوم الإثنين 26-6-2023

أسعار مسحوق عظام اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023 

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج مسحوق اللحم 55% 29000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 35000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم للمنتج مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 27000  جنيها للطن معبأ أرضه.

قد بلغ متوسط  أسعار إضافات الأعلاف اليوم  للمنتج مسحوق سمك محلي 50% 27000  جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار إضافات إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 27-6-2023 أسعار إضافات الأعلاف تربية الدواجن تراجع في كل مدخلات

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