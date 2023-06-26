أسعار علف بادي تسمين اليوم الإثنين 26-6-2023

شهدت أسعار العلف بادي تسمين استقرارًا في الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة السلع الأساسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي سوبر 23% اليوم

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة 23500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 24800 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 23800 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 23500 جنيه للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب 22700 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة 23200 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مصر الفيوم 22500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف 23100 جنيها للطن.

أسعار بادي تسمين اليوم الأثنين 26 يونيو 2023

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل 23500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة 22650 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة المنورة 23500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الاستثمار 22000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 23700 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 24000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي ناهي اليوم الأثنين 26 يونيو

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 24000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 23400 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 23700 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 22000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 23000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 24000 جنيها للطن.