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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار علف بادي تسمين اليوم الإثنين 26-6-2023

العلف بادي
العلف بادي

شهدت أسعار العلف بادي تسمين استقرارًا  في الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة السلع الأساسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي سوبر 23% اليوم 

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة 23500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 24800 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 23800 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 23500 جنيه للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب 22700 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة 23200 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مصر الفيوم 22500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف 23100 جنيها للطن.

أسعار بادي تسمين اليوم الأثنين 26 يونيو 2023

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل 23500 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة 22650 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة المنورة 23500 جنيها للطن. 

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الاستثمار 22000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 23700 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 24000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي اليوم الجمعة في مستهل تعاملات بورصة الدواجن

أسعار العلف البادي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

أسعار العلف بادي ناهي اليوم الأثنين 26 يونيو 

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 24000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 23400 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 23700 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 22000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 23000 جنيها للطن.

شهدت أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 24000 جنيها للطن.

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