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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة إسبانيا ضد أوكرانيا في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الأهلي × الإسماعيلي: على إستاد "برج العرب"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا

- منتخب إسبانيا × منتخب أكرانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- جودوي كروز × بلاتينسي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- تيجري × بانفيلد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- روزاريو سنترال × إستوديانتس لابلاتا: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- راسينج كلوب × سان لورينزو: في الساعة الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

- نيويورك سيتي × شارلوت: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الاهلى الاسماعيلى مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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