على غرار المزاريطة.. مباراة كرة قدم لكبار السن في "دمسنا" بـ"الجلابية والكلسون" (صور)

أحدثت مباراة كرة القدم التي جمعت كبار السن في قرية دمسنا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جوًا من البهجة والسعادة، وحضر عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة لتشجيع الفريقين خلال اليومين الماضيين. وقد اتسمت الأجواء بالدعابة والمرح، حيث ارتدى المشاركون في المباراة زي الفلاحي "سديري وكلسون"، واستخدموا العربة الكارو كسيارة إسعاف لنقل المصابين. وتم تصوير المباراة بطريقة كوميدية من خلال "سيشن"، وحظيت الصور والفيديوهات المرتبطة بها بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إضفاء المزيد من الفرح والبهجة على الأهالي.

وقال محمود إبراهيم، أحد سكان قرية دمسنا، خلال حديثه مع جريدة "الدستور "، بأن مباراة كرة القدم التي جمعت كبار السن في القرية كانت بمثابة هدية لأهالي القرية في أيام عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أن المشاركين في المباراة كانوا جميعهم يتجاوزون سن الخمسين، إلا أنهم قرروا اللعب وإدخال البهجة على الأهالي.

وأوضح أن هذه الفكرة ليست جديدة على أهالي محافظة البحيرة، حيث تم تنفيذها سابقًا في مركز أبو حمص شمال المحافظة.

وأوضح أن هذه المباراة كانت الأولى من نوعها في مركز إيتاي البارود، وقد استخدموا "سيشن" لتصوير المباراة بطريقة كوميدية وأشار إلى أنه تفاجئوا بالانتشار الواسع للصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهم شعروا بالفرح والسعادة لأنهم أدخلوا الفرح والبهجة على الأهالي. وقال: "بقينا تريند بجد الصور فرحتنا لما انتشرت مكناش نتوقع إحنا عملنا المباراة كنوع من الدعابة والمرح".

وصرح أنور منتصر، صاحب فكرة المباراة، بأنه جاءت الفكرة على غرار المزاريطة حيث قرروا إدخال الفرحة على قلوب الفلاحين في قرية دمسنا، وأشار إلى أنهم اعتمدوا على المعلق معاذ ماهر بشكل كوميدي والمصور إسلام قاسم لتوثيق لحظات الفرح والبهجة التي شهدتها المباراة.

وأضاف صاحب فكرة المباراة، خلال حديثه مع جريدة "الدستور"، أن الهدف من هذه المباراة لم يكن لإحياء مباراة شباب، بل لإدخال البهجة والسعادة على قلوب الفلاحين وأهالي القرية وقد استخدموا أدوات الفلاحة البسيطة خلال المباراة، مثل الفأس والغلق، واعتمدوا على لباس الفلاحين التقليدي "الكلسون".

وأعرب عن سعادته بفرح الأهالي عندما شاهدوا صورهم وهم يمارسون لعبة كرة القدم، والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المباراة حظيت بحضور 4 آلاف مشاهد.