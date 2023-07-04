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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر: اتحاد الكرة يدرس تجميد عقوبة دونجا بسبب مباراة القمة

دونجا
دونجا

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تجميد عقوبة عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 13 يوليو الجارى في الدوري.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ الدستور، أنه لو تم إعلان العقوبة في الوقت الحالي قد يتسبب في أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة والزمالك قبل مباراة القمة.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة استقرت على إيقاف دونجا 4 مباريات بسبب الاحتفال غير اللائق، الذي احتفل خلاله دونجا مع زميله أحمد سيد زيزو في مباراة الاتحاد السكندرى بالدوري الممتاز.

وتنص لائحة لجنة الانضباط على عدم قانونية التظلم فى العقوبات الإيقاف التى تقل عن 7 مباريات، وهو ما يمثل أزمة لنادى الزمالك الذى لا يحق له التظلم على عقوبة الانضباط، وفى حال التظلم عليها أمام لجنة الاستئناف سيتم رفض التظلم وفقًا لتأكيدات المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط الذى أكد أن هناك شروطًا لقبول التظلم على عقوبات الانضباط أن تكون العقوبة 7 مباريات أو أكثر.

 

اتحاد الكرة القمة بين الأهلي والزمالك مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة الانضابط ايقاف انضباط نبيل دونجا

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