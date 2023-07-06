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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة “ناشيونال جيوغرافيك” على نايل سات التي تتميز بعرض مختلف البرامج الوثائقية المتنوعة في عدة مجالات متنوعة البحار والبيئة وعالم الحيوان وعلوم الفضاء وغيرها.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات
 

ونعرض في التقرير التالي تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وابرز البرامج التي يمكن مشاهدتها على القناة العالمية.

يمكن تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 

• التردد: 12226

• الاستقطاب: أفقي(H)

• الجودة: SD

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 4\3
 

تردد آخر يمكن تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات  

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 12467

• الاستقطاب: أفقي(H)

• الجودة: HD

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 3\2
 

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك ٢٠٢٣ على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وطريقة الضبط

 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات 
 

• القمر الصناعي: عرب سات

• التردد: 11804

• الاستقطاب: أفقي(H)

• الجودة: SD

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 4\3
 

أبرز البرامج اليوم الخميس 
 

7:00pm الجزيرة المتمردة:
الهالبوت والصواري والمنزل
8:00pm أسرار حديقة الحيوان - تامبا:
كل ما تفعله الإغوانا
9:00pm سمكة التونة العنيدة:
فريق الأحلام
10:00pm كسر القضبان:
هروب عبر النفق
هذا المساء
11:00pm تحقيقات الكوارث الجوية:
كارثة رحلة الأحلام
12:00am أسرار حديقة الحيوان - تامبا:
كل ما تفعله الإغوانا
1:00am سمكة التونة العنيدة:
فريق الأحلام
2:00am كسر القضبان:
هروب عبر النفق
3:00am تحقيقات الكوارث الجوية:
كارثة رحلة الأحلام
4:00am أسرار حديقة الحيوان - تامبا:
كل ما تفعله الإغوانا
5:00am سمكة التونة العنيدة:
فريق الأحلام
6:00am كسر القضبان:
هروب عبر النفق
7:00am تحقيقات الكوارث الجوية:
كارثة رحلة الأحلام
 

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