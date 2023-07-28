نصائح وإرشادات للقضاء على إفرازات العين

عندما تتعرض لوجود إفرازات في العين بشكل مستمر، فقد ينذر ذلك بمشكلة ما يجب معالجتها على الفور. وإليك بعض النصائح والإرشادات التي تساعدك في الحفاظ على صحة عينيك وحمايتها وحل مشكلة الإفرازات المستمرة بها وفقًا لموقع "هيندوستان تايمز":

1- الخطوة الأولى يجب أن ندرك أن إفرازات العين يمكن أن تكون أحد أعراض مشاكل صحية كثيرة قد يعاني منها الشخص، مثل الحساسية أو العدوى، لذا يجب اللجوء إلى طبيب متخصص في هذه الحالة لتأكد من عدم وجود هذا السبب ومعرفة السبب الحقيقي وعلاجه.

2- الحرص الشديد على النظافة المستمرة للعين والجيدة، مع التدقيق على نوع ولون الإفرازات التي يدل لونها على نوعية بعض الأمراض التي يعاني منها الشخص، مثل اللون الأصفر أو الأخضر واللذان يدلان على التهاب الملتحمة الجرثومي أو التهاب العين.

3- ضرورة ممارسة عادات صحية جيدة، مثل غسل يديك جيدًا قبل لمس عينيك لمنع المزيد من التلوث، وتجنب فرك أو لمس عينيك بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الحالة. كما يُنصح باستخدام الكمادات الدافئة التي يمكن أن تساعد على تهدئة التهيج وتخفيف الجفاف وتخفيف أي إفرازات قشرية، من خلال استخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة بالماء الدافئ ووضعها برفق على عينيك لبضع دقائق، مع تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

4- تجنب استخدام العدسات اللاصقة ومن الأفضل التوقف عن استخدامها حتى انتهاء مشكلة الإفرازات لما تحتوية هذه العدسات أحيانا على بكتيريا ضارة متجمعة بسبب ملامسة هذه العدسات للعين من الممكن ان تزيد من تفاقم المشكلة الخاصة بالإفرازات بالإضافة الى تسبب وجود جسم غريب بالعين الى تحسسها وتهيجها احيانا مما يزيد من مشكلة الإفرازات بالعين

5- ومع استمرار مشكلة الإفرازات لفترة طويلة دون تحسن يجب استشارة الطبيب المتخصص لأخذ المضادات الحيوية المناسبة والقطرات اللازمة لعلاج هذه الإفرازات والتخلص منها والتى لا يقتصر تأثيرها على الشكل العام للعين فحسب بقدر تاثيرها الشديد على صحة العين وتهديد الرؤية نفسها

6- ضرورة الإبتعاد عن النظر المستمر فى شاشات الهاتف او مشاهدة التلفاز لأوقاتا طويلة حتى نمنح المساحة اكافية لراحة أعيننا وعدم إجهادها