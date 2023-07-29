بالدرجات والنسبة المئوية.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

زاد البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع جوجل العالمي تزامنا مع اقتراب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة النهائية بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي يعلن من خلاله نسب النجاح العامة وفي كل شعبة دراسية على حد.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يمكن الحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة للاستعلام وإتباع الخطوات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني.

كما يمكن الحصول على نتائج طلاب من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور والذي تم تخصيصه لخدمة أولياء الأمور والطلاب بكافة الشعب الدراسية لمعرفة القائمة الكاملة للدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023

يمكن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة 2023 الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد التشعيب الدراسي.

إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتيجة 3 ثانوي 2023

يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عقب المؤتمر الصحفي المخصص لاعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي وذلك خلال الأيام المقبلة وفقا للسنوات الماضية والتي تم إعلان النتيجة فيها خلال 15_20 يوم من انتهاء الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية