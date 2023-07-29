السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية، تقوم حالياً بتقفيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكد المصدر، أن الكنترولات تعمل بشكل متواصل حتى صباح اليوم، للانتهاء من كافة اللمسات الأخيرة في تقفيل شيتات النتيجة ووضع لكل طالب حقه من الدرجات التي يستحقها .

وشدد المصدر، أن النتيجة ستعلن خلال الـ48 ساعة المقبلين، وتابع أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سيقوم بتهنئة الأوائل تليفونيا، مساء اليوم السبت أو صباح الأحد، وسيتم دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان النتيجة، لتكريمهم.

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