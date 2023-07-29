رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد اعتماد النتيجة رسميًا

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور فى جميع محافظات مصر، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، بالتزامن مع اقتراب اعتماد النتيجة رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

وكما عودكم موقع جريد الدستور، بوجود رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة كل عام، حيث حصل «الدستور» على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وسيتم اتاحة النتيجة لجميع الطلاب بعد اعتمادها رسميًا على الرابط التالي (من هنا).

كما يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل بيانتهم على موقع الدستور للحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها من وزير التعليم، من خلال كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه ورقم تليفونه وبريده الإلكتروني (من هنا).

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن معرفة درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج أو بوابة الثانوية العامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الثانوية العامة (من هنا). اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 التي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة. اكتب رقم الجلوس. اضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها على موقع الدستور

الدخول على رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها (من هنا).

كتابة الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون.

ستعرف درجاتك في نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للعرض على الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، صباح الغد السبت، الذي سيقوم بعد الاطلاع على النتيجة وقائمة أوائل الثانوية العامة بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوضع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وتنظم وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل في مقرها بالعاصمة الإدارية، لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح بامتحانات الثانوية العامة وجميع المؤشرات والإحصائيات الخاصة بها، إلى جانب تهنئة الأوائل بجميع الشُعب.