الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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من خلال الرابط.. إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

ظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية، الآن، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات متميز على الروابط الخاصة بالنتيجة على بمواقع مديرية التربية والتعليم الإسكندرية، والذي يمكن لجميع أولياء الأمور الدخول عليها للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الإسكندرية.


رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

أوضحت تعليم الإسكندرية أنه يمكن الإطلاع على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الاطفال رسمي لغات، ورسمي لغات متميز، من خلال الرابط التالية:

http://www.kg-alex.com


http://www.alex-edu.com

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الإسكندرية

- الدخول على روابط الموقع الإلكتروني لتعليم الإسكندرية
- كتابة رقم الملف أو الرقم القومي للطالب
- تظهر نتيجة تنسيق الطالب والتي تتضمن رقم الملف والإسم والمدرسة التي تم الترشح لها والرقم القومي.

 

تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم أن  شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال خلال العام الدراسي 2023/2024 هي كالتالي:

- سن التقدم لرياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2023/2024 من مواليد 2/10/2017 حتى مواليد 1/10/2019 ويتم القبول وفقا للسن وكثافة والكثافة ورغبات ولي الأمر.
-رفع محتويات ملف التقدم مجانا على موقع المديرية( طلب الالتحاق- إقرار ولي الأمر- اسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية) بصيغة pdf.
- مراعاة تدقيق الرقم القومي للطفل كما في شهادة الميلاد، حيث لا يتعد بأي نتيجة تنسيق برقم قومي خطأ.

- مراعاة استيفاء كل الرغبات المتاحة الموجودة بالاستمارة، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولي الأمر/ من لديه الولاية التعليمية وتحت مسؤوليته.
-عند وجود خطأ بالبيانات التعديل لا يتم إلا بحضور ولي الأمر،او من لديه ولاية تعليمية، بعد كتابة إقرار بالتعديل، والتعديل لمرة واحدة فقط.


المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال الإسكندرية

تبدأ المرحلة الثانية من التقديم لتنسيق رياض الأطفال بمدارس رسمي لغات ورسمي لغات متميز بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى 30اغسطس، وذلك للاطفال لسن 5سنوات في 1أكتوبر 2023،. وذلك بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسي الثانوية باب شرق.
 

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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