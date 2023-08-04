بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار عبدالوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد تداول خبر انتحارها أثناء تواجدها بالساحل الشمالي، بعد تناولها نسبة كبيرة من المواد المهدئة، ما أثار قلق جمهورها الذين طالبوا بالاطمئنان عليها بشكل سريع.

الموسيقيين تنفي خبر محاولة انتحار شيرين

وحرصت نقابة المهن الموسيقية على طمأنة جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب بتصريحات صحفية أن ما تداول عن محاولة انتحارها ونقلها إلى المستشفى ودخولة الرعاية المركزة ليس له أساس من الصحة، وانها بخير وتقضي عطلة صيفية برفقة أسرتها، وهو ما رفض تصديقه جمهورها وطالبوا بخروجها لنفس الخبر بنفسها عن طريق مقطع فيديو.

نشر فيديو لشيرين عبدالوهاب برفقة بناتها وحسام حبيب

وسرعان ما لبى المطرب حسام حبيب طلب جمهور زوجته الفنانة، وشارك مقطع فيديو لها عبر "فيسبوك" أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، وبرفقة بنتيها وأنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أزمة ضحية، كما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، واكتفى بنشر مقطع الفيديو دون تعليق.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب الفنية

جدير بالذكر أن تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إذ قدمت مجموعة من أبرز أغانيها بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على حضور حفل مطربتهم المفضلة.

وكانت أعربت شيرين في تصريحات صحفية عن سعادتها بنجاح حفلها في جدة قائلة: “أنا مبسوطة جدا جدا بالحفلة، وبشكر الشركة المنظمة، وبشكر الجمهور السعودي الحبيب على الحضور وهروح أصلي لربنا وهسجد ألف سجدة على حب الجمهور”.

وتستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم عودتني الدنيا من ألحان تامر عاشور ومن كلمات أحمد المالكي ومن توزيع نابلسي ومن المفترض طرحها الفترة المقبلة.