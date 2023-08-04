الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«أبو الواجب والجدعنة».. أشرف عبد الباقي يكشف كواليس مسلسله الجديد مع السقا

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد «جولة أخيرة» مع الفنان أحمد السقا، قائلاً: " إنه عمل درامي  يجمعه لأول مرة مع الفنان أحمد السقا في التلفزيون"، معربًا عن سعادته بالعمل مع النجم أحمد السقا واصفًا إياه بـ "أبو الجدعنة والواجب".

وأضاف الفنان أشرف عبدالباقي، خلال لقاءه ببرنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر قناة “صدى البلد”، أن المسلسل يتكون من 9 حلقات واسمه النهائي "جولة أخيرة"، لافتا إلى أنه شخصيته في المسلسل، تتمثل في تجسيد مدرب السقا، الذي يعلمه لعبة عنيفة اسمها «MMA»  وهي رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وأوضح الفنان أشرف عبدالباقي، أن الفنان  أحمد السقا ظهر معه كضيف شرف في فيلمين هما «على جنب يا أسطى» و«رشة جريئة».

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