طفرة مرتقبة فى السياحة الروسية الوافدة إلى مصر بعد زيارة السيسى

توقع عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية للتنشيط السياحى، أن تعطى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى روسيا دفعة قوية للسياحة الروسية الوافدة إلى مصر، خاصة مع تزايد حركة الطيران بين مصر وروسيا خلال الفترة الأخيرة.

وقال «القاضى»: «نتوقع أن يزداد عدد السياح الروس على مدار الأسابيع المقبلة، خاصة فى الموسم الشتوى الذى يبدأ فى أكتوبر»، مبينًا أن السائح الروسى لا يأتى من موسكو وسان بطرسبرج فقط، ولكن من ٧ مدن روسية مصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضاف: «الأسواق الألمانية والروسية والسعودية والأمريكية والإيطالية احتلت المراكز الخمسة الأولى فى تصدير السياحة إلى مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، والجميع يترقب زيادة أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة».

ونوه إلى أن السياحة العربية الوافدة إلى مصر تشهد ازدهارًا كبيرًا، خاصة مع تركزها فى فصل الصيف، مشيرًا إلى أن السائح السعودى يأتى فى المرتبة الأولى من سائحى الدول العربية، وفى المرتبة الثالثة عالميًا بعد الألمان والروس.

وواصل: «هناك إقبال كبير من السياح العرب هذا الموسم إلى منطقة الساحل الشمالى، التى أضيفت إلى شرم الشيخ والغردقة، خاصة بعد تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، الذى سلط الضوء بشكل أكبر على منطقة الساحل الشمالى بوجه عام، ومدينة العلمين الجديدة على وجه الخصوص، وشهد تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية».

وأكمل: «مع زيادة عدد الغرف الفندقية، خاصة فى العلمين الجديدة، ستزداد حركة السياحة إلى الساحل الشمالى بشكل كبير، لأنه لا يتصدر اهتمامات السائح العربى فقط، بل قد نجح أيضًا فى جذب اهتمام السائحين القادمين من إيطاليا والتشيك وصربيا وكازاخستان، وجنسيات أخرى، ما انعكس على أعداد رحلات الشارتر القادمة إلى مطارى العلمين الجديدة ومطروح».