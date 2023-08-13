الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. وموعد الإعلان عنها

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من أكثر الأمور التي تستحوذ على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا عقب انتهاء الفترة التي حددها مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل رغبات أكثر من 112240 طالب وطالبة من طلاب الشعب الدراسية الثلاثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة معرفة الكليات التي رشحهم مكنب التنسيق إليها في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته كاملة ويتبع خطوات الإستعلام ويحصل على اسم الكلية المرشح له وفقا لمجموعه وشعبته الدراسية.

يطبع الطالب بطاقة الترشيح الإلكترونية لتقديمها في الكلية المرشح إليها من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث تضم حافظة المستندات بيان نجاح الطالب في الثانوية العامة والموضح به درجات الطالب في كل مادة دراسية و شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر.

لطلاب الثانوية العامة ننشر كل ما يخص كلية حاسبات ومعلومات 2023-2024

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم يوما مفتوحا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الثلاثاء

موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

عادة ما يتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى عقب 72 ساعة فقط من غلق باب تسجيل رغبات الطلاب عقب انتهاء فترة التسجيل والتي استمرت من يوم السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 لمدة 5 أيام وبذلك من المتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي الذي ستعلن فيع نتيجة التنسيق وموعد انطلاق المرحلة الثانية غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.

 يفتح مكتب التنسيق باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق فور إعلان أسماء الكليات المرشح لها الطلاب وذلك بنسبة 10 % وفقا للقواعد والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي رياضة

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الآن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تفاصيل

موعد انطلاق العام الدراسي الجامعي 2023-2024

حدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأجندة الزمنية للعام الدراسي الجامعي حيث ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يمكن للطلاب إنهاء إجراءات تسكين المدن الجامعية وفقا لقواعد تسكين الطلاب في كافة المدن الجامعية في المحافظات.

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رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق 2023

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