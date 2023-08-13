جامعة مصر للمعلوماتية تنظم يومًا مفتوحًا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الثلاثاء

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، فعاليات اليوم المفتوح، يوم الثلاثاء المقبل 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 10 صباحًا، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وذلك بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية، أنه على الراغبين في حضور فعاليات اليوم المفتوح من الطلاب أو أولياء الأمور، التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة مصر للمعلوماتية، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل EUI Open Day Registration، وتوفر الجامعة وسائل انتقال للراغبين في الحضور من نقاط الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة.

وخلال فعاليات اليوم المفتوح سوف يتم القيام بجولة في الحرم الجامعي والمرافق والمعامل الحديثة التي تتضمنها الجامعة، والتعرف على فرص المنح المتدرجة المختلفة التي تقدمها الجامعة في جميع الكليات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وأعربت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني عن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد، وسعادة جميع هيئاتها باستضافة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة وما يعادلها بحرم الجامعة ضمن فعاليات اليوم المفتوح الذي يعد فرصة مثالية للمجتمع للاستكشاف والتعرف أكثر على الجوانب الفريدة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، حيث تحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، مع الالتزام الثابت بالتميز في التدريس والبحث وتعزيز قدرات الطلبة، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

- واحدة من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.