لطلاب الثانوية العامة ننشر كل ما يخص كلية حاسبات ومعلومات 2023-2024 في الجامعات الخاصة والأهلية والدولية في مصر وتخصصاتها المختلفة ومصروفاتها.

كلية حاسبات ومعلومات 2023

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن كلية الحاسبات والمعلومات في الجامعات الأهلية والخاصة لذلك ننشر تعريف بالأقسام بكلية الحاسبات والمعلومات 2023:

- قسم علوم الحاسب:

يتميز بأنه يضم معظم لغات البرمجة والحاسب، كما أن المواد الرياضية فيه أقل من باقي الأقسام، هو قسم مناسب لمن يريد العمل كمصمم برمجيات أو مُبرمج، أو مصمم ألعاب، أو تصميم الروبوت والرسوم المتحركة، فيدرس الطلاب في هذا القسم لغات البرمجة، ونظرية الحوسبة، وتاريخ أنظمة التشغيل بالإضافة إلى هندسة البرمجيات، وقواعد البيانات، وشبكات الحاسب.

- قسم نظم المعلومات :

يعتبر قسم نظم المعلومات أحد أكبر الأقسام في كلية الحاسبات والمعلومات، فهو همزة الوصل بين تخصصات علوم الحاسب ومجالات العمل المختلفة، مما يساعد الطلاب على اكتساب المعارف والمهارات، لتحليل وتصميم نظم المعلومات في أي من منظمات ومؤسسات الأعمال الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى تدريس برمجة قواعد البيانات مع تحليل وتصميم نظم المعلومات، وبعض من شبكات الإنترنت والاتصالات ومواد التسويق وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى برمجة قواعد البيانات وهندسة المعلومات، والتجارة الإلكترونية بشكل عام، فيتخرج الطالب من القسم كأخصائي نظم أو مبرمج أو مهندس معلومات.





- قسم تكنولوجيا المعلومات

فهو قسم يهتم بتدريس كيفية برمجة شبكات الإنترنت ومعرفة ما هو الإنترنت من الأساس، وكيفية برمجة مواقع الإنترنت الضخمة وشبكات الحاسب بأنواعها المختلفة، ودراسة لغات البرمجة الخاصة بهذا المجال، بالإضافة إلى معرفة كيفية تصميم المواقع.

يدرس الطلاب في هذا القسم أساسيات تكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسبات وهندسة الكمبيوتر، وإدارة قواعد البيانات والشبكات، بجانب الإدارة الإلكترونية والمعلوماتية، بالإضافة إلى مجالات الاتصالات وبرامج الحوسبة، وإدارة الأنظمة المعلوماتية والشبكية.

إلى جانب العديد من المقررات الدراسية التي تؤهل متخصص تكنولوجيا المعلومات بعد تخرجه، ويعمل خريجي هذا القسم مبرمجين أو مهندسين شبكات، أو مصممي مواقع، وقي تطوير نظم المعلومات بشكل إداري وهندسي، بالإضافة إلى مديري إدارة نظم معلومات، والمديرين التنفيذيين لإدارة تكنولوجيا المعلومات.

يتشابه القسم بدرجة كبيرة مع قسم هندسة الحاسبات بكلية الهندسة، فمجال دراسته مهتم أكثر بالهاردوير، والبرمجة الهيكلية، والمعماريات المتوازية، ويدرس الطلاب في هذا القسم، مقدمة عن الحاسبات، والتصميم المنطقي، بناء وتنظيم الحاسبات، والنظم المبنية على المعالج الدقيق، ودراسة أساليب أمان الحاسبات وشبكات الحاسب، وكيفية تطوير الشبكات المحلية وصناعة الحاسبات، والنظم متعددة الأوساط.



- قسم الحسابات العلمية

يهتم قسم الحسابات العلمية بتنمية معالجات جديدة للبحث العلمي عن طريق التكنولوجيا الحسابية سريعة التطور وعالية الأداء، فالحسابات العلمية تهتم بالتطوير المنهجي لاستخدام الحاسبات وأساليب الحل الحسابية في فهم ونمذجة ومحاكاة الظواهر في العلوم الطبيعية والهندسية.

ومن أهم المقررات الدراسية بهذا القسم؛ هم بحوث العمليات، والنمذجة والمحاكاة، والتحليل الإحصائي وتطبيقاته، ونظرية الحسابات، وأساليب الحسابات العددية، والحسابات عالية الداء، ونظرية المويجات، والبرمجة الرياضية، والحسابات الرمزية، والإحصاء الرياضي، ويعمل خريجي القسم بالمراكز والمعامل البحثية بالجامعات والمعاهد وقطاعات البحث العلمي والصناعة والبترول والثروة المعدنية وشئون البيئة.



- قسم العلوم الأساسية:

يدرس الطلاب في هذا القسم أساسيات العلوم مثل الرياضيات، وأساسيات العلوم وتطبيقاتها المختلفة في مجالات الحاسب الآلي.

- قسم نظم المعلومات الحيوية:

القسم قائم على دراسة برمجة الشرائح الإلكترونية التي تساهم في علاج العديد من الأمراض، لذا فهو قائم على البرمجة الطبية.

- قسم هندسة البرمجيات:

القسم عبارة عن خليط من مواد علوم الحاسب على نظم المعلومات، بالإضافة إلى مواد التسويق والتخطيط، والتخصص فيه من العام الأول، فالقسم يختص بدراسة كل لغات البرمجة، ومجالات العمل داخل الشركات المتخصصة؛ هي البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، وأقسام الحاسب الآلي في المؤسسات المختلفة والأجهزة المركزية للإحصاء.



-قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار:

القسم يكثر به دراسة الرياضة عن البرمجة؛ فهو يقوم بتدريس كيفية اتخاذ القرار في أي عملية إلكترونية، ويتضمن المجالات العلمية الخاصة بتطبيقات الحاسبات والمحاكاة في الإدارة والاقتصاد والحاسبات الذكية،من المجالات الحيوية والبارزة.



- تحلل الأعمال :

يستخدم محلل الأعمال نتائج تحليل البيانات؛ لاتخاذ قرارات تجارية استراتيجية، بالنسبة إلى وجهة نظر محللي الأعمال، فإن البيانات هي وسيلة لتحقيق غاية، محلل الأعمال هو الأكثر قلقا من الآثار المترتبة على الأعمال الناتجة عن الاعتماد على البيانات والإجراءات، على سبيل المثال، هل يجب على الشركة استثمار المزيد في مشروع على أخر بناءً على البيانات التي نعرفها؟ سيستفيد محللو الأعمال من عمل فرق تحليل البيانات في التوصل إلى إجابة على هذا السؤال بشكل عام، يعمل محللي الأعمال بشكل تعاوني أكثر من محللي البيانات مع إدارات وفرق متعددة.

يتواجد محلل الأعمال لتحديد ما تحتاجه الأعمال التجارية بالتحديد، وما هي المشاكل التي تواجهها وكيفية تحسين عملياتها لزيادة كفاءتها وتحسين خط الإنتاج الخاص بها.

وفقاً The International Institute of Business Analysis، يعتبر محلل الأعمال عاملاً للتغيير داخل المنظمة. وهو يتيح التغيير في المؤسسة من خلال تحديد الاحتياجات والتوصية بالحلول التي تقدم قيمة لأصحاب المصلحة



- تخصص الانظمة الذكية :

تتضمن الأنظمة الذكية وظائف الاستشعار والتشغيل والتحكم من أجل وصف الموقف وتحليله، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة بطريقة تنبؤية أو تكيفية، وبالتالي تنفيذ إجراءات ذكية. في معظم الحالات، يمكن عزو «ذكاء» النظام إلى التشغيل المستقل القائم على التحكم في الحلقة المغلقة، وكفاءة الطاقة، وقدرات التواصل.



تخصص نظم معلومات الطيران:

إعداد خطط وسياسـات اسـتخدام االحاسب الألي في أنشـطة الهيئة ، ومتابعـة تنفيذها.

برمجة وحفـظ واسـترجاع وتطـوير نظم المعلومات ​والبيانـات اللازمـة لأنشـطة الهيئة.

توفير وصيانة الأجهزة و البرامج و الشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالهيئة , بالتنسيق مع وحدات الإدارية المعنية.

تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالهيئة , وتدريبهم على استخدام اللأنظمة و البرامج وأجهزة الحاسب الألي وملحقاتها.

إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

