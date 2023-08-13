الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. و"هنيدى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية، وينشر "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

يزداد البحث عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى الخميس الماضي، وفي انتظار إعلان نتائجها لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد خلال  المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الإثنين 14 أغسطس الجاري.. للمزيد اضغط هنا.

"سلامة الغذاء": تنفيذ 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية وتسجيل 6 منشآت خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ27، عن الفترة من 5– 11 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، إذ نفذَّت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. للمزيد اضغط هنا.

"هنيدى" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بـ"مرعى البريمو"

نجح النجم محمد هنيدي في تحقيق إيرادات مرتفعة بفيلمه السينمائي الجديد "مرعي البريمو"، ليتصدر بذلك قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسه محمد رمضان بفيلم "ع الزيرو"، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائية في مصر.. للمزيد اضغط هنا.  

رفع 73 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رفع 73 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال حملات موسعة استمرت على مدار الـ24 ساعة الماضية.. للمزيد اضغط هنا.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الالتزام بارتداء أغسطس الجارى ارتداء الخوذة أخبار الظهيرة الجامعات الحكومية والمعاهد الهيئة القومية لسلامة

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