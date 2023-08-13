الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هنيدى" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بـ"مرعى البريمو"

مرعي البريمو
مرعي البريمو

نجح النجم محمد هنيدي في تحقيق إيرادات مرتفعة بفيلمه السينمائي الجديد "مرعي البريمو"، ليتصدر بذلك قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسه محمد رمضان بفيلم "ع الزيرو"، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائية في مصر. 

وجمع الفيلم حتى الجمعة الماضي إيرادات بلغت 613.774 ألف جنيه، ليحتفظ بذلك بالمركز الأول. 

وكان فيلم مرعي البريمو قد انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضي بدور العرض السينمائية في السعودية وعدد من دول الخليج، وحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للشعبية التي يحظى بها هنيدي عند جمهور الخليج. 

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته. 

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

ويضم فيلم مرعي البريمو مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان، أحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وينافس فيلم "مرعي البريمو" ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية المعروضة، منها "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان، و"بيت الروبي" لكريم عبدالعزيز و"تاج" لتامر حسني و"مستر إكس" لأحمد فهمي و"البعبع" لأمير كرارة و"مطرح مطروح" للنجم الكبير محمود حميدة. 

مرعى البريمو فيلم مرعي البريمو إيرادات إيرادات فيلم مرعي البريمو محمد هنيدي

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر استئناف أحمد رجب على قرار حبسه شهرًا لسب والدة شيماء جمال

55 معهدًا هندسيًا خاصًا معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات.. إليك القائمة الكاملة

من جنسيات مختلفة.. 34 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم يومًا مفتوحًا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الثلاثاء

"صرف إسكندرية" تنتهى من تنفيذ محطة طاقة شمسية بـ"معالجة المعمورة"

محافظ دمياط: الانتهاء من تشغيل عدد من الأسواق الحضرية المدرجة ضمن "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم