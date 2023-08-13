"هنيدى" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بـ"مرعى البريمو"

نجح النجم محمد هنيدي في تحقيق إيرادات مرتفعة بفيلمه السينمائي الجديد "مرعي البريمو"، ليتصدر بذلك قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسه محمد رمضان بفيلم "ع الزيرو"، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائية في مصر.

وجمع الفيلم حتى الجمعة الماضي إيرادات بلغت 613.774 ألف جنيه، ليحتفظ بذلك بالمركز الأول.

وكان فيلم مرعي البريمو قد انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضي بدور العرض السينمائية في السعودية وعدد من دول الخليج، وحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للشعبية التي يحظى بها هنيدي عند جمهور الخليج.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

ويضم فيلم مرعي البريمو مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان، أحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وينافس فيلم "مرعي البريمو" ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية المعروضة، منها "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان، و"بيت الروبي" لكريم عبدالعزيز و"تاج" لتامر حسني و"مستر إكس" لأحمد فهمي و"البعبع" لأمير كرارة و"مطرح مطروح" للنجم الكبير محمود حميدة.