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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

ينتظر الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بعد أن بدأت عمليات تصحيح أوراق الامتحانات في 29 أغسطس الماضي لما يقرب من 49693 طالب وطالبة، منهم 33238 بالأدبي، و8648 علمي وهم الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية ، وتعر ض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

بدأت إدارة الأزهر الشريف في  تصحيح امتحانات الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية  يوم الثلاثاء 29 أغسطس الماضي ، على أن يعقب عملية التصحيح تدقيق التصحيح للتأكد من حصول كل طالب على حقه كامل وفق الاجابات التي كتبها في ورقة الامتحانات على أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بعد ذلك وتوفيرها في المعاهد الأزهرية وعبر بوابة الأزهر الإلكترونية . 

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني فور اعتمادها عبر زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية او الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم إدخال الرقم القومي للطالب والضغط على بحث فتظهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني .

وتنوه بوابة الأزهر الإلكترونية على أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات لابد من مراجعة المعهد الديني التابع له الطالب خلال يومين من تاريخ اعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني وباقي الشهادات الأزهرية . 

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تنسيق الأزهر عبر موقع التنسيق الالكتروني 

يوفر موقع التنسيق الإلكتروني رابط تنسيق الازهر والذي انطلق تنسيق بداية من 3 سبتمبر لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة الناجحين في الدور الأول على أن يتم إتاحة كتابة رغبات الالتحاق بالكليات للطلاب الناجحين في الدور الثاني فور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.

يومكن للطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات من خلال الضغط على الرابط التالي هنا.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 - 2022 نتائج الدور الثاني

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