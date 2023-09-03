الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أتاح الأزهر الشريف نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس بعد أن فتحت باب الطعون على نتيجة الدور الأول الثانوية الأزهرية في الـول من أغسطس ولمدة شهر . 

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. 

رابط نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 التي أتاحتها الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، ويمكن للطلاب الضغط على الرابط التالي : 

https://www.azhar.eg/ToonResult ، ثم اكتب رقم جلوس طالب الثانوية الأزهرية ، واضغط على بحث ، فتظهر نتائج طعون الثانوية الازهرية 2023 إما بالحصول على درجات إضافية، أو إبقاء نتيجة الثانوية الأزهرية كما كانت وقت ظهور النتيجة .

وكانت الأزهر الشريف قد اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 59.34% علمي، ونسبة نجاح 46% أدبي، و بنسبة نجاح عامة 52.88%.

كما أتاحت إدارة الأزهر الشريف طعون الثانوية الازهرية 2023 مقابل 100 جنيه، يستردها الطالب مرة أخرى، حال حصوله على أي درجات إضافية.

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ الدستور يجيب

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتائج امتحانات الدور الثاني 

وينتظر طلاب الدور الثاني ثانوية الأزهرية إعلان نتائج الامتحانات  بعد أن انتهوا من الامتحانات يوم الاثنين الماضي 28 أغسطس وفقًا لجدول امتحانات الدور الثاني الذي وضعته قطاع المعاهد الأزهرية، وبدأت يوم السبت الموافق 19 أغسطس، وانتهت يوم الاثنين 28 أغسطس، حيث تم عقد امتحانات القسمين العلمى والأدبى في نفس اليوم، وعقد لجنتين يوميا. 

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في في 31 أغسطس الماضي لـ 49693 طالب وطالبة منهم  33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 من القسم الأدبي . 

 ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455، ويشارك في أعمال التصحيح 10 آلاف مصحح في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة، على أن يتم إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني فور الانتهاء منها .

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