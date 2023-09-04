الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023 .. وخطوات تسجيل الرغبات

التنسيق
التنسيق

يوفر موقع التنسيق الإلكتروني رابط تقديم تنسيق الدبلومات الفنية وفق الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"لعام 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023 .

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر .

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم  بالضغط على الرابط التالي هنا، باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، ويكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الدبلومات الفنية، وبعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

ويتم تشغيل خدمة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

خطوات كتابة رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

على طلاب الدبلومات الفنية بعد تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط السابق ، تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ... ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات )، ثم يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح .

‌بعد ذلك  يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم)، ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به و المدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

 يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 - 2022 نتائج الدور الثاني

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