السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

كيفية تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني سؤال تم تداوله خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٣ بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كيفية تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٣ لمعرفة تفاصيل  تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل كيفيه تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني، وخطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

كيفية تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني

إليكم كيفيه تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني، ويستطيع الأن الأباء والأمهات وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢، تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني بكل سهولة وبشكل إلكتروني توفيراً لوقت الطالب، وذلك بعد فتح باب التقديم بداية من يوم الخميس الماضي الذي يوافق 7-9-2023 ويستمر تنسيق الأزهر 2023 حتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر 2023، عبر زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالى: أضغط هنا .

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

يمكنك الأن تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ الدور الثاني من خلال الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني:

1 - في البداية يقوم ولي الأمر أو طالب الشهادة الثانوية الأزهرية بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا اللينك أضغط هنا .

2 - ثم يقوم الطالب أو المستعلم باختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3 - ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي كتابة رقم الجلوس.

4 - ثم يقوم الطالب الأزهري بإدخال الرقم السري الموجود علي استمارة النجاح.

5 - ثم تسجيل وإدخال الرقم التأكيدي.

6 - ثم يقوم بالضغط على الخطوة الثانية.

7 - وستظهر لك قائمة بيانات الطالب الأساسية.

8 - ثم يقوم الطالب بملئ صفحة الرغبات بالترتيب.

9 - بعد الانتهاء من ملئ الرغبات، يقوم الطالب بالضغط على جملة الخطوة التالية.

10 - ثم يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

11 - ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

12 - وأخيراً يرجى طباعة بطاقة الرغبات الخاصة بالطالب.

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