السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاد للأفراح والمخدرات فقررت خلعة.. سيدة تروى مأساتها مع زوجها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

تقدمت سيدة  بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه تحمل رقم ٦٨٤٤ لسنة ٢٠٢٣ مبررة عمل زوجها في الأفراح.

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سيدة في دعوى خلع زوجها: "أبوه بيعايرني بأمي المطلقة"

وقالت شيماء .ح فى دعواه : كنا زملاء بنفس الكلية ونشبت بيننا قصة حب كبيرة استمرت لمدة ٣ سنوات ، وعندما تقدم لخطبتى قابل أهلى طلبه بالرفض لأنهم اكتشفوا بأنه يعمل مع فرقة  موسيقية للعمل فى الأفراح ، برغم أنه أخفى عنهم وعني وعندما واجهته اعترف لي بأنه يعمل في الأفراح حتى يحسن من دخله ليس أكثر ووعدنى بأنه سوف يعمل فى شركة ويترك العمل في الأفراح نهائيا.

وافق أهلي على زواجى منه ، بشرط عدم عمله فى الأفراح نهائيا وتمت زيجتنا بنجاح فى حفل كبير جمع الكثير من الأهل والأصدقاء،  واستمرت لمدة خمس سنوات وأثمر عن انجاب بنتين.

عاد للأفراح

وتابعت الزوجة: بعد زواجنا مباشرة علمت برجوعه للعمل فى الأفراح مرة أخرى فتشاجرت معه مشاجرة كبيرة فانهال علي بالضرب المبرح ، وتركت منزل الزوجية لكن لم أتمكن من إخبار أهلي بالسبب الحقيقي  لتركه وأوهمتهم بوجود خلافات على مصروف البيت واضطررت  للعودة  له مرة أخرى وتحمل الوضع الذى هو عليه.

وأضافت شيماء : استمريت حياتنا لفترة وبعد انجاب طفلتى الأولى علم أهلي بعمله فى الأفراح وتشاجروا معه مشاجرة كبيرة فهددنى بالطلاق وأجبرني على مقاطعتهم جميعا وبرر عمله في الأفراح بأنه عمل حلال ويساعده فى تحسين دخله، وبالفعل قمت بمقاطعة أهلي جميعهم من أجله وحتى لا أكون سبب في خراب المنزل.

لكن الأمور بيننا ازدادت سوا بسبب تعاطيه مخدر البودره بجانب انفاق كل دخله على التعاطي،حاولت بكل   الطرق الممكنة إيقافه عن هذا الطريق لكن بلا جدوى وأصبحت حياتنا كلها مليئة بالمشاكل والمشاجرات لا تنتهي حتى فاض بيا الكيل  وخيرته بين الاستمرار فى العمل بالأفراح الذي يساعدك على تعاطي المواد المخدرة وقررت خلعه.

زنانيري محكمة الاسرة الأفراح فرقة موسيقية دعوى خلع

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