وزير الأوقاف الفلسطينى: مادامت مصر بخير فالأمة كلها كذلك

قدم الشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاختيار الرائد والرائع لموضوع هذا المؤتمر الذي أتى في أوانه وزمانه.

وأكد الشيخ حاتم حلمي البكري، خلال كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ34، أنه ما دامت مصر بخير فالأمة كلها بخير، ومقدمًا الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، وللرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر تأسيس لمرحلة مقبلة لها آمالها وتحدياتها، ونأمل أن يخرج بتوصيات ومخرجات مهمة قابلة للتطبيق، وأنه على المؤسسات الدعوية أن تكون حاضرة وبقوة في مجال الفضاء الإلكتروني، فنحن إن لم نملأ هذا الفضاء بأفكار ديننا الوسطي المستنير ملأه غيرنا بما يهدم ولا يبني.

يجب صناعة خطاب ديني يليق بالحضارة العربية والدينية

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني أننا إن لم نكن نحن من يضع خطابًا دينيًّا يليق بحضارتنا الدينية والعربية حتى يخرجنا من هذه الأحداث التي أصابتنا، سيضعه غيرنا ليسوقنا إلى عالم مظلم، كما يجب أن نعمل بما يجمع الصف ويؤلف القلوب تحت راية واحدة وفكرة واحدة، مؤملًا أن يوحد هذا المؤتمر جهود وزارات الأوقاف، وأن نخرج منه بوثيقة تحتم على كل وزارات الأوقاف أن تعمل بها في المرحلة المقبلة.

انطلاق فعاليات المؤتمر

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية وعلماء الدين بالعالم، وبدأ الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت.