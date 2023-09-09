السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف الفلسطينى: مادامت مصر بخير فالأمة كلها كذلك

الشيخ حاتم حلمي البكري
الشيخ حاتم حلمي البكري

قدم الشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاختيار الرائد والرائع لموضوع هذا المؤتمر الذي أتى في أوانه وزمانه.

أمين مجمع الفقه الإسلامي بجدة: على العلماء مواكبة الفضاء الإلكتروني لحفظ شبابنا من تحديات العصر

وزير الأوقاف: من يملك المعلومة يملك القوة.. والسيطرة على الفضاء الإلكترونى ضرورة

وأكد الشيخ حاتم حلمي البكري، خلال كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ34، أنه ما دامت مصر بخير فالأمة كلها بخير، ومقدمًا الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، وللرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر تأسيس لمرحلة مقبلة لها آمالها وتحدياتها، ونأمل أن يخرج بتوصيات ومخرجات مهمة قابلة للتطبيق، وأنه على المؤسسات الدعوية أن تكون حاضرة وبقوة في مجال الفضاء الإلكتروني، فنحن إن لم نملأ هذا الفضاء بأفكار ديننا الوسطي المستنير ملأه غيرنا بما يهدم ولا يبني.

 

يجب صناعة خطاب ديني يليق بالحضارة العربية والدينية

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني أننا إن لم نكن نحن من يضع خطابًا دينيًّا يليق بحضارتنا الدينية والعربية حتى يخرجنا من هذه الأحداث التي أصابتنا، سيضعه غيرنا ليسوقنا إلى عالم مظلم، كما يجب أن نعمل بما يجمع الصف ويؤلف القلوب تحت راية واحدة وفكرة واحدة، مؤملًا أن يوحد هذا المؤتمر جهود وزارات الأوقاف، وأن نخرج منه بوثيقة تحتم على كل وزارات الأوقاف أن تعمل بها في المرحلة المقبلة.

 

انطلاق فعاليات المؤتمر

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية وعلماء الدين بالعالم، وبدأ الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الخشت.

المؤتمر تأسيس لمرحلة مقبلة لها آمالها وتحدياتها الفضاء مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صناعة خطاب ديني يليق بالحضارة العربية والدينية الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

أمين مجمع الفقه الإسلامى بجدة: على العلماء مواكبة الفضاء الإلكترونى لحفظ شبابنا من تحديات العصر

رئيس البرلمان العربي: الفضاء الإلكتروني أصبح قاطرة التقدم في مختلف المجالات

وزير الأوقاف الأردنى: نحن أمام عالم افتراضى ليست له حدود

المفتى: طرق التواصل الحديثة تتنوع بما يضمن وصول الخطاب الدينى والدعوى

شيخ الأزهر والمفتى يعزيان المغرب فى ضحايا الزلزال

شيخ الأزهر: التكنولوجيا غير المنضبطة سبب الصورة المغلوطة عن الإسلام

وزير الأوقاف: من يملك المعلومة يملك القوة.. والسيطرة على الفضاء الإلكترونى ضرورة

وزير الأوقاف: استخدام الفضاء الإلكتروني وعدم تركه للمتطرفين من فروض الكفايات

الأكثر قراءة

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

آخرها شقة.. دائرة أزمات تهدد بقاء فيتوريا في قيادة منتخب مصر

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامى تامر أمين

تلصص جنسي وإثارة غرائز.. تفاصيل إحالة شاب يصور السيدات عرايا بمايو

حوافز مالية تميزه عن معلول.. تفاصيل صفقة الأهلى مع أنتونى موديست

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب