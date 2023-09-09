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الدستور تستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر .

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

فتحت جامعة الأزهر الشريف باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م، بداية من الأحد الماضى 3 من سبتمبر 2023م



وأشار مصادر داخل الجامعة فى عدة تصريحات صحفية أن باب تسجيل الرغبات لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي- الأدبي- الشعبة الإسلامية» مفتوح للطلاب الناجحين في الدور الأول، وأن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.



يشار إلى أن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.



رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

اتاحت جامعة الأزهر الشريف الدخول على موقع التنسيق من خلال بوابة مصر الرقمية للتقديم في تنسيق الأزهر 2023.

كما يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر 2023 من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

الأوراق المطلوبة للتقديم لكليات جامعة الأزهر



هناك عدة أوراق لابد من تقديمها للالتحاق بجامعة الأزهر وهى كالتالي :

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.



الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية



وحدت جامعة الأزهر الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات 2022 جاء كالتالي:

كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77 %.

وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%.

كليان طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 بنسبة 94.62%.

وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

وهندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

الكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام 373 درجة بنسبة 59.21%.

كلية الإعلام 506 درجات بنسبة 80.32%.

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات 450 درجة بنسبة 71.43%.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام 416 درجة بنسبة 66.03%.

كلية التربية الرياضية القاهرة 380 درجة بنسبة 60.32%.

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 371 درجة بنسبة 58.89%.

كلية اللغة العربية تخصص عام 348 درجة بنسبة 55.24%.

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 374 درجة بنسبة 59.37%.

الكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%.

اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.

معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 575 درجة بنسبة 88.46%.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%.

كلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%.

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31%.

كلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%.

الكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي بنات

كلية التمريض بنات 586 درجة بنسبة 90.15%.

كلية العلوم تخصص عام 577 درجة 88.77%.

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 565 درجة بنسبة 86.92%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 553 درجة بنسبة 85.08%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 526 درجة بنسبة 80.92%.

الكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 551 درجة بنسبة 87.46%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 519 درجة بنسبة 82.38%.

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام 425 درجة بنسبة 67.46%.

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة 442 درجة بنسبة 70.16%.