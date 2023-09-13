الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين STEM بعين شمس 2023

مدرسة المتفوقين
مدرسة المتفوقين

تستمر عمليات البحث من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، عن رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين STEM بعين شمس 2023، وذلك بالتزامن مع اعتماد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتيجة امتحانات القبول على مستوى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  «STEM»، ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة، أن هؤلاء الطلاب اجتازوا اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي عقدت الكترونيا، واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس 2023

وأسفرت نتيجة امتحانات القبول على مستوى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  «STEM»، عن قبول 1205 طالب و1193 طالبة، أما على مستوى نتيجة امتحانات القبول في مدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها 5048 طالبًا، وتم قبول 96 طالب، من الذين اجتازوا الامتحانات الأربعة المقررة لهم بنجاح.

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين STEM بعين شمس 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة مدارس STEM 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع التقدم لمدارس المتفوقين خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).

رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في ستيم STEM

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات القبول بمدارس STEM

وفي حالة نتيجة قبول الطالب إيجابية فإنه يصبح طالب في مدرس المتفوقين بعين شمس، وسيبدأ الدراسة فيها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2023-2024، بينما في حالة الرسوب في الاختبارات يمكن التقديم في أي من المدارس الثانوية الأخرى.

يهمك أيضًا |

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، 15641 طالب وطالبة، موزعين بواقع 7422 طالب و8219 طالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وحددت وزارة التربية والتعليم الحد الأدنى لدرجات القبول في تنسيق مدرسة المتفوقين في عين شمس للعام الدراسي 2023-2024، حيث تقرر أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بواقع 252 درجة بما يعادل نسبة 90%.

وعقدت وزارة التربية والتعليم اختبارات القبول في مدرسة المتفوقين في عين شمس وغيرها من المدارس الأخرى خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 17 من الشهر نفسه.

مدرسة المتفوقين STEM‏ مدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الشهادة الاعدادية نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين وزير التربية والتعليم مدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة: هناك تضارب فى أرقام الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال بـ"ليبيا"

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

مواطن سكندرى: مصر أصبحت ملجأ الأشقاء وقت الأزمات (فيديو)

كيف أسقطت الداخلية ثلاجة الموز الأثرية في سوهاج؟

6 طعنات تكتب نهاية الحياة الزوجية.. تفاصيل قتل سيدة لزوجها بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟