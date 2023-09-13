تستمر عمليات البحث من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، عن رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين STEM بعين شمس 2023، وذلك بالتزامن مع اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتيجة امتحانات القبول على مستوى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة، أن هؤلاء الطلاب اجتازوا اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي عقدت الكترونيا، واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس 2023

وأسفرت نتيجة امتحانات القبول على مستوى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، عن قبول 1205 طالب و1193 طالبة، أما على مستوى نتيجة امتحانات القبول في مدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها 5048 طالبًا، وتم قبول 96 طالب، من الذين اجتازوا الامتحانات الأربعة المقررة لهم بنجاح.

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين STEM بعين شمس 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة مدارس STEM 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع التقدم لمدارس المتفوقين خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).

وفي حالة نتيجة قبول الطالب إيجابية فإنه يصبح طالب في مدرس المتفوقين بعين شمس، وسيبدأ الدراسة فيها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2023-2024، بينما في حالة الرسوب في الاختبارات يمكن التقديم في أي من المدارس الثانوية الأخرى.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، 15641 طالب وطالبة، موزعين بواقع 7422 طالب و8219 طالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وحددت وزارة التربية والتعليم الحد الأدنى لدرجات القبول في تنسيق مدرسة المتفوقين في عين شمس للعام الدراسي 2023-2024، حيث تقرر أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بواقع 252 درجة بما يعادل نسبة 90%.

وعقدت وزارة التربية والتعليم اختبارات القبول في مدرسة المتفوقين في عين شمس وغيرها من المدارس الأخرى خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 17 من الشهر نفسه.