الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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مصر

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات القبول بمدارس STEM

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

اعتمد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"  ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وتقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالبًا وطالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات. 

تفاصيل المقبولين 

وتم قبول 1205 من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي عقدت إلكترونيًا، واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقًا للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في ستيم STEM

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالبًا، وتم قبول عدد (96) طالبًا ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.

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نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

في مستهل اللقاء، رحب د.رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى العديد من المشروعات التي تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومن بينها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وأكد حجازى حرص الدولة على الاستثمار في الموهوبين والنابغين لإعداد جيل قادر على الابتكار، والتطوير، والبحث العلمى، والمشاركة فى تطوير المجتمع، تنفيذًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة لعام 2030 والتى يعتبر التعليم إحدى أهم ركائزها.

من جهته، أكد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ‏USAID دعم علاقات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المشروعات التعليمية والبحثية، والمشروعات ذات الاهتمام المشترك.

 وناقش اللقاء آليات تشجيع النابغين والفائقين وتحفيزهم على مواصلة الإبداع والتميز، ومن بينها تكريم فريق الطلاب المصري الذي حصل على مراكز متقدمة وجوائز خاصة، خلال مشاركته في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، والتي تعد من أقوى المسابقات الدولية التي تعقد سنويًا فى هذا المجال، حيث إنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب.

كما ناقش اللقاء تنظيم مؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM، وهو التعليم القائم على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعرف على الخصائص المميزة له.

تطرق الاجتماع، إلى بحث سبل التعاون في آليات تنفيذ إنشاء مدرسة العباقرة التي تضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بمدارس STEM على مستوى الجمهورية مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

جاء ذلك بحضور وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والذى يضم الدكتور رضا أبوسريع، مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد رزق الله، مسئول أول تعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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