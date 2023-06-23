شروط وتنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" 2023 -2024

يهتم الآلاف من أولياء الأمور في مختلف المحافظات بإلحاق أبنائهم بمدارس ستيم وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ، كونها رائدة في تطوير مهارات الطلاب العلمية والعملية وتأهيلهم إلى سوق العمل فضلًا عن أنها حاضنة ملائمة لصنع العلماء والنوابغ في مختلف المجالات البحثية

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"

يتصدر البحث عن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا المعروفة بـ "ستيم" للعام الدراسي 2023/2024 محرك البحث جوجل، حيث يهتم الألاف بمعرفة شروط التقديم والأماكن مدارس المتفوقين STEM إذ بدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية 2023 في البحث عن شروط التقديم بمدارس" stem" للعلوم والتكنولوجيا.

ميزات مدارس ستيم 2023-2024

تعتبر مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) ضمن نماذج التعليم المهمة في منظومة التعليم المصري؛ لما تقدمه من خدمات تعليمية للطلاب، وتيسيرًا على الطلاب تقدم " الدستور" لتفاصيل الكاملة عن الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عام 2023/2024، وشروط التقديم وأماكن المدارس في مختلف المحافظات، في ما يلي..

شروط التقدم للامتحان بمدارس المتفوقين "ستيم"

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2023 على 18 عاماً.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية عام 2023.

- يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي فى الإدارة التابع لها المدرسة.

الفئات المسموح لها دخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM:

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية 2023 .

- أن يكون الطالب المتقدم مستوفياً شروط التقدم.

- يسمح للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية 2023 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفياً الشروط.

- يسمح للطالب المتقدم للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أية دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي، وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائه شروط التقدم.

- الطالب العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري، حال حصوله على شهادة تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بمصر؛ وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة شريطة استيفائهم شروط التقدم.

تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم":

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب أكثر بنسبة 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي: اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم.

ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد؛ هي اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم.

عناوين مدارس المتفوقين STEM "ستيم" في المحافظات:

1- المعادي: (زهراء المعادي- شارع الخمسين- خلف مدرسة المستقبل الرسمية لغات).

2- أكتوبر: (حي الأشجار - القرية الكونية أمام جامعة زويل).

3- الإسكندرية: (مدينة برج العرب الجديدة- المجاورة الثالثة أمام مسجد دار الأيتام والجامعة اليابانية- خلف التأمينات الاجتماعية الجديدة).

4- الدقهلية: (مدينة جمصة - مدخل 15 مايو - بجوار سجن جمصة).

5- كفر الشيخ: (شارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور).

6- أسيوط: (إسكندرية التحرير طريق المطار- بجوار أكاديمية السادات للعلوم الإدارية).

7- الإسماعيلية: (الطريق السريع المجمع التعليمي قبل معسكر عز الدين).

8- الغربية: (طنطا شاع الجلاء بجوار المدرسة الرسمية لغات).

9- المنوفية: (سرس الليان - بجوار قسم الشرطة).

10- الأقصر: (مدينة طيبة الجديدة- التجمع الأول- شارع على بن أبي طالب- بجوار البنك الأهلي).

11- البحر الأحمر: (الغردقة- الأحياء- مبارك 11- خلف المدرسة الفرنسية).

12- القليوبية: (مدينة العبور الحي التاسع - أمام عمارات دار مصر).

13- الشرقية: (الزقازيق منطقة لكوظ- قسم ثان- شارع وادي النيل طريق المشاية- أمام مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية).

14- قنا: (مدينة قنا الجديدة- مجمع خدمات الحي الأول- بجوار المدرسة الألمانية).

15- بني سويف: (المجاورة الثالثة- الحي الثالث- مدينة بني سويف الجدية الجديدة- شرق النيل.