الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تعقد جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعة.

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جامعة الأزهر تشارك في المؤتمر الدولي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم برومانيا

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، المنعقدة بالجامع الأزهر الشريف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.

وأشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتنظيم المسابقة، معربًا عن سعادته باهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم للأطفال والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية؛ إذ يبلغ عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم ١٠٥٣ فرعًا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي؛ تيسيرًا على الدارسين.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى، إضافة لدعم فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة بالجامع الأزهر.

جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود إعلان نتيجة التنسيق

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