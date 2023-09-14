الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الأزهر تشارك في المؤتمر الدولي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم برومانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت جامعة الأزهر في المؤتمر الدولي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمؤسسات التعليم العالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعاصمة الرومانية بوخاست بمشاركة جامعات أوروبية وإقليمية عربية.

يأتي ذلك في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة، والدكتور محمد منصور سعد، مسئول التعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي بالجامعة؛ للنهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية في الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2023. 

تطوير استراتيجيات التعليم في مصر

صرّح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا يساعد في تحسين جودة التعلم وإمكانية الوصول لأكبر عدد من المتعلمين، وتحسين جودة الخبرة التعليمية لجميع الفئات بما فيها أصحاب الهمم وأصحاب صعوبات التعلم.

وأوضح صديق أن المشروع الحالي يقدم تدريبًا لأعضاء هيئة التدريس بهدف دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعليم الدراسات العليا والبحوث، واستبدال أساليبهم التقليدية بأدوات ومرافق حديثة؛ اتساقًا مع العصر الرقمي الحالي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف صديق أن نقاط تميز المشروع تكمن في تطوير استراتيجيات التعليم العالي في مصر وتحديث المناهج من خلال تطوير دورات ومنهجيات مبتكرة جديدة، ويتماشى المشروع مع توجهات الدولة لتحديث البرامج الدراسية، والذي يتجلى من خلال عدة برامج ترعاها الدولة وتحرص على تنفيذها، كما يتماشى المشروع أيضا مع خطة الدولة المصرية لأهداف التنمية المستدامة.

ورش عمل ودورات تدريبية

وأوضح الدكتور محمد منصور أن تنفيذ المشروع يأتي من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية واجتماعات دولية ومحلية للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الجامعات المشاركة بالمشروع فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمؤسسات التعليم العالي، ويبدأ المشروع بتحديد متطلبات التطوير لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والمقررات، واحتياجات سوق العمل المتقدم، ثم العمل على رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلاب على اكتساب المعارف المختلفة والمتطورة لاستخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم، وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل متخصصة ومتميزة، وتطوير المقررات الدراسية ذات الاختصاص، وإنشاء معامل متميزة بها عديد من الأجهزة المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف منصور أن المشروع الدولى يأتي بالشراكة أيضا مع كوكبة من الجامعات العالمية المتخصصة، والتي تضم الجامعة الأردنية – الأردن، وجامعة بادوفا (إيطاليا) ، وجامعة فريدرك (اليونان)، وجامعة بوخارست (رومانيا)، ومعهد البوليتكنيك بورتو (البرتغال)، وجامعة مؤتة (الأردن)، وجامعة إربد الوطنية (الأردن)، وجامعة قناة السويس (مصر)، وجامعة هليوبليس (مصر)، والجامعة التقنية الفلسطينية (فلسطين)، وجامعة الاستقلال (فلسطين).

وشاركت جامعة الأزهر بوفد ترأسه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد منصور سعد، مسؤول التعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى بالجامعة، والدكتورة رشا أبو طالب، مدرس تكنولوجيا التعليم والاتصالات بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

جامعة الأزهر الجامعات الأوروبية والعربية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤسسات التعليم العالي دول الشرق الأوسط شمال أفريقيا رومانيا

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