نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بأداء الفريق الطلابي المشارك في أسبوع شباب الجامعات

أشاد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بالأداء المشرف للفريق الطلابي المشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه وتستضيفه جامعة حلوان.

أسبوع شباب الجامعات

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته لجامعة حلوان ولقائه للفريق الطلابي المشارك في أسبوع شباب الجامعات، أن هذا الحدث الكبير الذي حظي بدعم ورعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركة جميع رؤساء الجامعات المصرية يعكس اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب انطلاقا من انهم شباب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل.

أسبوع شباب الجامعات

وفي ختام اللقاء حرص فريق جامعة الأزهر المشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، موجهين الشكر لإدارة الجامعة على رعايتها لهم ودعمها الدائم والمستمر لممارسة الأنشطة الطلابية.

أسبوع شباب الجامعات

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الله سعودي الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر ومنسق الأنشطة الطلابية لفرع البنات، وعادل بكر مدير عام رعاية الطلاب.