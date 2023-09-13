رئيس جامعة حلوان يستقبل أعضاء مرصد الأزهر المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أعضاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المشاركين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية.

وخلال اللقاء، أثنى رئيس الجامعة على جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مشيرًا إلى تطلع جامعة حلوان إلى التعاون مع المرصد من خلال تنفيذ مبادرات ومحاضرات لرفع الوعي لدى طلاب الجامعة وتعزيز انتمائهم للوطن.

من جانبهم، أعرب أعضاء المرصد عن امتنانهم لجامعة حلوان على حسن الضيافة في الفعاليات التي اختتمت اليوم.

وشارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المقام بجامعة حلوان، وذلك بحضور نحو ٧٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٤ جامعة مصرية، حيث عقد ممثلو مرصد الأزهر مع شباب الجامعات حوارًا تفاعليًا حول أهم القضايا التي تشغل تفكيرهم.

وقد شهد ركن المرصد إقبالًا كبيرًا من الطلاب المشاركين في الفعاليات، فضلًا عن بعض أعضاء هيئة التدريس ومشرفي الأنشطة الطلابية بمختلف الجامعات.

وجاءت مشاركة المرصد في الفعاليات ضمن جهوده لتوعية شباب الجامعات ضد الأفكار المتطرفة؛ حيث قام بعرض مخرجاته من كتب وحملات توعوية ومجلات ورسائل للشباب، بجانب تعريف الشباب المشارك في الأسبوع بأهم المحاور التي يقوم عليها عمل المرصد وأبرز مخرجاته.