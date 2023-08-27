لطلاب الثانوية العامة.. موعد تقديم الكليات 2023 والأوراق المطلوبة

موعد تقديم الكليات 2023 والأوراق المطلوبة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، ونستعرض تفاصيلها في السطور الآتية.

موعد تقديم الكليات 2023

وسبق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد التقديم للكليات لطلاب المرحلتين (الأولى والثانية)، حيث من المقرر أن يكون بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، التي ستبدأ يوم 27 أغسطس و تنتهي يوم 31 من نفس الشهر، وبعدها يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع الإلكتروني ويقدمها للكلية.

المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم بالكليات والمعاهد:

-طباعة بطاقة الترشيح، مدون بها اسم الطالب ومجموعه والكلية المرشح لها.

- 2 صورة من بطاقة الترشيح.

- 1 صورة من بطاقة الطالب الشخصية.

- 6 صور للطالب مقاس 4×6، و يتم كتابة اسم الطالب في الخلف.

-تقديم شهادة نجاح الطالب في الثانوية العامة، وصورتين منها.

-أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة و 2 صورة منها.

-لابد من تقديم نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع لها.

-تقديم نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

تنسيق الكليات بالجامعات الخاصة 2023

جاء تنسيق الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية كالتالى بناء على الحدود الدنيا التى حددها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وتم تقسيمها 4 مجموعات

المجموعة (أ)

تشمل جامعات خاصة «6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر، الصالحية الجديدة، الحياة».

يضاف إليها الجامعات الأهلية المنبثقة عن الحكومية، وهي: «المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية».

وجاء التنسيق كالتالى :

كلية الطب بحد أدنى 79%

كلية طب الأسنان بحد أدنى 79%

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 76%

كلية الصيدلة بحد أدنى 73%

كلية الهندسة بحد أدنى 66%

كلية علوم الحاسب بحد أدنى 61%

المجموعة (ب) وتشمل جامعات: «الجلالة، العلمين الدولية»، يأتي الحد الأدنى لكلياتها على النحو الآتي:

كلية الطب بحد أدنى 79%

كلية طب الأسنان بحد أدنى 79%

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 76%

كلية الصيدلة بحد أدنى 73%

كلية الهندسة بحد أدنى 66%

كلية علوم الحاسب بحد أدنى 61%

المجموعة (د)

وتشمل جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، ويأتي الحد الأدنى لكلياتها على النحو الآتي:

كلية الطب بحد أدنى 77%

كلية طب الأسنان بحد أدنى 77%

كلية الصيدلة بحد أدنى 73%

كلية الطب البيطري 68%

كلية الهندسة بحد أدنى 65%

كلية علوم الحاسب بحد أدنى 60%

بينما قرر المجلس الحدود الدنيا لباقي التخصصات في جميع المجموعات الأربع لتكون بحد أدنى 55% والتي تشمل كليات: «العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية».