موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وآخر موعد لتسجيل الرغبات

يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، حيث يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور التالية كل شيء عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

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آخر موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية

وقد قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور إنه سوف ينتهى التسجيل يوم 19 سبتمبر الجارى، مشيرة خلال بيان صحفى لها إلى أنه من المقرر أن ينتهي الطلاب من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023، حيث تم فترة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مرة آخرى لتنتهي يوم 19 بدلاً من الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر.

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.