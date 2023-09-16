السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وآخر موعد لتسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، حيث يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور التالية كل شيء عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

 

اقرأ أيضًا

للموظفين والمعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

 

 

آخر موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية

وقد قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور إنه سوف ينتهى التسجيل يوم 19 سبتمبر الجارى، مشيرة خلال بيان صحفى لها إلى أنه من المقرر أن ينتهي الطلاب من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023، حيث تم فترة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مرة آخرى لتنتهي يوم 19 بدلاً من الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر.

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.  

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

التعليم العالي أخبار التعليم العالي العالي ,تعرف على نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2023 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى