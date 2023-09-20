اليوم.. آخر فرصة لتسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية

يستقبل موقع التنسيق الالكتروني، حتى اليوم الساعة السابعة مساء، تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنيه 2023 وكذلك رغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين استنفذوا رغباتهم، وطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني من الثانوية العامة 2023.

آخر موعد لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

وينتهي مكتب التنسيق الإلكتروني اليوم من تنسيق الدبلومات الفنية وتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2023/2024، بعد مد فترات تنسيق الدبلومات الفنيه وكذلك تقليل الاغتراب حفاظا على مستقبل الطلاب الذين لم يلحقوا من تسجيل رغباتهم خلال المدة المحددة للمرحلة.

وبدأت مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة الثالثة يوم الأحد الماضي، وكان من المقرر أن تستمر حتى أمس الثلاثاء قبل مدها يوما إضافياً، وحدد تنسيق الدبلومات الفنية من 4 وحتى 14 سبتمبر، وتم مده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى اليوم الأربعاء، كآخر فرصة لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنيه وتقليل الاغتراب لطلاب الثانويه العامه

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق كلا من الشهادات الفنية وتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بعد غلق موقع التنسيق باب التسجيل بـ72 ساعة، ثم يبدأ الطلاب بطبع بطاقات الترشيح للكلية التي تم الترشيح لها وبدء إجراءات التقديم في الجامعة ورقيا قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ مطلع شهر أكتوبر، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان قد طالب الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، باستغلال الطلاب فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.