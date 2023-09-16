يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5 سنوات"- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية")، حتى الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكان المقرر أن تنتهي فترة تنسيق الدبلومات الفنية يوم الخميس الماضي 14 سبتمبر الجاري، حيث بدأت مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر الماضي ولكن جاء قرار المد حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بعد انتهاء المرحلة بـ72 ساعة .

وطالب الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، باستغلال الطلاب فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية على النحو التالى:

1- دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفنادق" بنسبة 60% فأكثر.

2- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة "التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية"، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60% فأكثر.

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3- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض "شعبة تمريض" التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة "شعبة تمريض عام" بنسبة 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.