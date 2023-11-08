"التعليم" توجّه بسرعة تحديد شكل امتحانات الشهادة الإعدادية وإبلاغ المدارس

تبدأ المديريات التعليمية الأسبوع المقبل استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية والتنسيق لها، ووجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًَا للمديريات التعليمية تطالبها بالعمل على تحديد شكل امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان شكل الامتحان إذا كان بوكليت أو ورقة أسئلة وإجابة.

وجاء في نصَّ الخطاب الذي عممته الوزارة: "يجب على كل مديرية أن تحدد شكل الامتحان وتعمل على إخطار المدارس ثم بعد ذلك يتم إخطار الطلاب بالشكل النهائي للامتحان".

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.