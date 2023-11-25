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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023-2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2023-2024، ازدادت محركات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عبر محرك البحث جوجل، للتعرف على مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مع اقتراب إنتهاء الترم الأول، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن رسميا  من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق العام الدراسي.

امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية التي  تم أقرها مؤخرا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وموعد الامتحانات

ووفقًا للجدول التي يقره كل مديرية تعليمية بالمحافظات، تعقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، في مواعيد مختلفه، في حدود الموعد المحدد بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من يوم 14 يناير 2024.

وتعقد امتحانات الترم الأول، للصفوف الأولى بداية من يوم 9 يناير، للتعليم العام بينما يؤدي طلاب الصفوف الأولى في التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وينطلق الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 9 يناير 2024 والتي تستمر حتى يوم 25 يناير في كافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي يتم إعلانها في المدارس عقب تعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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إجازة نصف العام 2024

بينما تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 إجازة نصف العام، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما.

ينطلق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والذي ينتهي في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.

واقرت مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الحالي 35 أسبوع بدون الإجازات الرسمية منها نحو 17 أسبوع في الفصل الدراسي الأول و18 أسبوع في الفصل الدراسي الثاني وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تبدأ يوم 25 مايو 2024، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الجاري، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي.

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